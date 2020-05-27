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أحمد قبلان التقى القائم بالاعمال في سفارة ايران وبحث معه سبل التعاون

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التقى المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​ القائم بالأعمال في سفارة ​الجمهورية​ الإسلامية في ​إيران​ لدى ​لبنان​ السيد حسن خليلي الذي هنأ سماحته ب​عيد الفطر​ المبارك، وكانت مناسبة جرى التباحث خلالها في الأوضاع الداخلية والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها لبنان و​اللبنانيون​، وسبل التعاون بين البلدين الشقيقين.

كما ثمّن المفتي قبلان الدور الريادي الذي تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعاها إلى المزيد من الجهود والمساعي ل​تحقيق​ تضامن إسلامي عام وشامل يكون قادراً على توحيد الصفوف في مواجهة الأزمات التي تعصف في المنطقة.

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