أحمد قبلان التقى القائم بالاعمال في سفارة ايران وبحث معه سبل التعاون

التقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الإسلامية في إيران لدى لبنان السيد حسن خليلي الذي هنأ سماحته بعيد الفطر المبارك، وكانت مناسبة جرى التباحث خلالها في الأوضاع الداخلية والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها لبنان واللبنانيون، وسبل التعاون بين البلدين الشقيقين.
كما ثمّن المفتي قبلان الدور الريادي الذي تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعاها إلى المزيد من الجهود والمساعي لتحقيق تضامن إسلامي عام وشامل يكون قادراً على توحيد الصفوف في مواجهة الأزمات التي تعصف في المنطقة.
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