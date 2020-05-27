حبشي تقدم بطلب استجواب للحكومة حول العقود الموقعة مع شركة "NEEDS"

تقدّم عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​أنطوان حبشي​، بطلب استجواب للحكومة حول العقود الموقَّعة مع شركة "NEEDS" وأسماء وعقود المستشارين المعتمدين لدى ​وزارة الطاقة والمياه​.

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