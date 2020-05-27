إدغار معلوف: مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي طويل

أكد عضو تكتل "​​لبنان​​ القوي" النائب إدغار معلوف، ان على "​الحكومة​ الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، والإسراع في المفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​، فلبنان في المراحل الأولى من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهناك دراسة للأرقام والإصلاحات ولكن لم يتم أخذ قرارات نهائية، والمفاوضات مسارها طويل ولا زالت جارية للبحث في الحلول التي من الممكن أن تطرح بالنسبة لإعادة هيكلة ​الدين العام​ أو مشاريع ​الكهرباء​، ولمواضيع أخرى متعلقة بالإصلاحات في ​الدولة​ و​القضاء​، وكل هذه المواضيع على طاولة المفاوضات، وما هي رؤية الدولة للمرحلة القادمة لطريقة ​الاقتصاد​ وكيفية نقل الاقتصاد من الريعي إلى المنتج".

وأكد أنه إذا كانت شروط ​البنك الدولي​ متعلقة بالاقتصاد و​المال​ التفاوض سيكون سهلاً ومن الممكن الوصول إلى قواسم مشتركة أما إذا كانت الطلبات متعلقة بال​سياسة​ و​الأمن​ فستتعقد الأمور قليلاً"، لافتاً إلى أن "​التيار الوطني الحر​ مع فكرة الكابيتال كونترول، ولدينا قناعة أن المواطن يجب أن يعلم إلى أين سيذهب وما الذي حدث لأمواله هذه الصورة من المفترض أن تكون واضحة للنهاية، والكابيتال كونترول ستسهل على المواطنين و​المصارف​ طريقة التعامل".