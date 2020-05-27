معاودة العمل بمكاتب ومديريات الصندوق الضمان الاجتماعي اعتبارا من الإثنين

طلب "​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​" من جميع المستخدمين في المكاتب والمديريات كافّة، "معاودة العمل في مكاتب الصندوق وفقًا للمعتاد اعتبارًا من يوم الإثنين 1 حزيران 2020، لإنجاز كلّ المعاملات لا سيّما تلك المتعلقة بالاستشفاء والطبابة وتعويضات نهاية الخدمة وتقارير التفتيش وغيرها".

ولفت في بيان، إلى أنّه "تُستقبل معاملات ​الضمان الصحي​ وتعويضات نهاية الخدمة، وتُدفع المعاملات والتعويضات بناءً على مواعيد مسبقة، بعد الاتصال على الأرقام المرفقة أو وفقًا للتوزيع الّذي يراه رئيس المركز مناسبًا، للمحافظة على تدابير الوقاية و​السلامة العامة​ ومنع الإكتظاظ.