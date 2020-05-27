طلب "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" من جميع المستخدمين في المكاتب والمديريات كافّة، "معاودة العمل في مكاتب الصندوق وفقًا للمعتاد اعتبارًا من يوم الإثنين 1 حزيران 2020، لإنجاز كلّ المعاملات لا سيّما تلك المتعلقة بالاستشفاء والطبابة وتعويضات نهاية الخدمة وتقارير التفتيش وغيرها".
ولفت في بيان، إلى أنّه "تُستقبل معاملات الضمان الصحي وتعويضات نهاية الخدمة، وتُدفع المعاملات والتعويضات بناءً على مواعيد مسبقة، بعد الاتصال على الأرقام المرفقة أو وفقًا للتوزيع الّذي يراه رئيس المركز مناسبًا، للمحافظة على تدابير الوقاية والسلامة العامة ومنع الإكتظاظ.
كانت هذه تفاصيل خبر معاودة العمل بمكاتب ومديريات الصندوق الضمان الاجتماعي اعتبارا من الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.