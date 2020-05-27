باسيل التقى سفيرتي كندا وسويسرا وتناولت المحادثات علاقات لبنان بهذه الدول

التقى ‏رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ في المقر العام للتيار سفيرتي كندا و​سويسرا​ ‏وتناولت المحادثات علاقات ​لبنان​ بهذه الدول ‏وما يمكن أن تقدمه للبنان من دعم ليتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها.

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