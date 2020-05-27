محافظ البقاع التقى وفد اللجنة الصحية لإدارة كوارث البقاع بحزب الله

التقى محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة، وفد اللجنة الصحية لإدارة كوارث منطقة البقاع في "حزب الله".
بعد التداول في آخر مستجدات وباء "كورونا" في نطاق محافظة البقاع، جدّد المجتمعون تأكيد "أهميّة التعاون والتنسيق لمكافحة هذا الوباء الخبيث، بعد تفاقم الوضع في بعض مناطق المحافظة". وشدّدوا على "ضرورة التزام أهلنا بالتعبئة العامة، وما يصدر عن الجهات الرسميّة المعنيّة من تعاميم لمكافحة هذا الوباء، وتجنيب بلدنا تداعياته وبالتالي الانتصار عليه".
وتمّ التوافق على التواصل الدائم والمباشر بين اللجنة الصحيّة والعقيد بشارة حداد، خاصّة في الحالات الطارئة.
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