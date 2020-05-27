أكّد الوزير السابق ​كميل أبو سليمان​، أنّها "جريمة بحقّ الإنسانيّة أن نرى من يقدم على قطع أشجار ​الأرز​ والشوح المعمّرة في غابات عكار الخلّابة". وتساءل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "ماذا تنتظر ​الحكومة​ و​مجلس النواب​ بعد لإقرار قانون إنشاء محمية طبيعية في غابة كرم شباط؟"، مشدّدًا على أنّ "غاباتنا ثروة لأبنائنا، فكفّوا عن هدر ما تبقى من ثرواتنا الطبيعيّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبو سليمان: ماذا ينتظر مجلس النواب والحكومة لإقرار قانون إنشاء محمية طبيعية بغابة كرم شباط؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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