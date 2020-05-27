أمن الدولة: توقيف مروجي عملة مزيفة من فئة 100 دولار في جبيل

أشارت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ - قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة إلى أنه "بناء لمعلومات توفرت للمديرية العامة لأمن الدولة عن ترويج ​عملة مزيفة​ من فئة المئة ​دولار​ أميركي في منطقة جبيل، وبعد الرصد والمتابعة، تمكنت دورية تابعة لها من توقيف السوريين (حسين ح. ) و( عبد الرزاق ج.)، أثناء ترويجهما للعملة المذكورة حيث ضبطت في حوزتهما مبلغ /800 $ / مزيفة. وقد تبين خلال التحقيق أنهما مقيمان في ​لبنان​ بصورة غير شرعية، كما اعترفا بالجرم المنسوب إليهما وبالجهة التي تقوم بتزويدهما بالعملة المزيفة، وبناء لإشارة المحامي ​العام المالي​ في ​جبل لبنان​، تم إيداعهما إياه مع المضبوطات بواسطة مكتب ​مكافحة الجرائم​ المالية في ​قوى الأمن​، والعمل جار على توقيف بقية المتورطين".

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