ترامب يهدد بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي بعد خلاف مع موقع تويتر

هدد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ بـ"إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي بعد محاولة ​تويتر​ فرض رقابة على تغريداته".

هذا ونشب خلاف بين موقع تويتر وترامب، بعد تحذير عملاق التواصل بشأن مدى صحة المعلومات الواردة في إحدى تغريداته"، ولفت ترامب الى انه "ليس هناك أي احتمال صفر في ألا ينطوي الاقتراع عبر البريد على احتيال كبير".

بدوره وضع تويتر علامة تحذير أسفل التغريدة ومع أخرى لاحقة بموجب سياسته الجديدة حول مكافحة المعلومات المضللة، ويظهر إشعار تويتر علامة تعجب زرقاء تحت تغريدة ترامب، مقترحاً على القراء الحصول على الوقائع حول الاقتراع عبر البريد".