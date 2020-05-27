قوة اسرائيلية اجتازت السياج التقني في خراج العديسة من دون خرق الخط الازرق

أفادت معلومات صحافية بأن قوة مشاة مؤلفة من 18 عنصرا تابعة للجيش الاسرائيلي مصطحبين كلبا بوليسيا اجتازت السياج التقني عبر البوابة الحديدية في محلة المحافر خراج بلدة ​العديسة​ بمؤازرة دبابة ​ميركافا​. وقامت بعملية مسح وتفقد للسياج التقني من دون خرق خط الازرق.

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