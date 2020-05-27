علي ابراهيم: الطحين المتوفر لا يتنج نوعية جيدة من الخبز

اعلن رئيس نقابة المخابز العربية في ​بيروت​ و​جبل لبنان​ ​علي ابراهيم​، في بيان، "ان ​الطحين​ المتوفر لا يتنج نوعية جيدة من الخبز".

وطالب ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ "مراقبة المطاحن التي تنتج هذا الطحين للتاكد من مطابقته للمواصفات المطلوبة في الطحين المخصص لصناعة ​الخبز العربي​".

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