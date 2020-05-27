علي ابراهيم: الطحين المتوفر لا يتنج نوعية جيدة من الخبز

اعلن رئيس نقابة المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان علي ابراهيم، في بيان، "ان الطحين المتوفر لا يتنج نوعية جيدة من الخبز".
وطالب وزارة الاقتصاد والتجارة "مراقبة المطاحن التي تنتج هذا الطحين للتاكد من مطابقته للمواصفات المطلوبة في الطحين المخصص لصناعة الخبز العربي".
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