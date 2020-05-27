نجار: نحن ضدّ أيّ تعدّ على أملاك الدولة وجزء كبير من وضعنا الحالي كان نتيجة الاستثناءات

أكد وزير الأشغال ​ميشال نجار​، في كلمة له، "الوقوف ضدّ أيّ تعدّ على أملاك ​الدولة​ وجزء كبير من الوضع الذي وصلنا إليه في البلد كان نتيجة الاستثناءات والتعديات، ونحن نحاول إصلاح صورتنا أمام ​العالم​ وموضوع ​الأملاك البحرية​ قد يشكّل وسيلة لإدخال الأموال إلى خزينة الدولة".

وشدد نجار على انه "من يريد تسوية المخالفات في الأملاك البحرية باتت هناك مهلة حتى 12 آب 2020 وأنا أتكلم في القانون ولا يهمني الاسم وال​سياسة​"، لافتاً الى "وجود 207 مخالفات بعد 1/1/1994 لا يمكن تسويتها ولا بدّ من إزالتها وعلينا النظر بأوضاع الناس الذين بنوا بيوتهم قرب الشاطئ خصوصاً في هذا الوضع الذي يمرّ به البلد".