شكرا لقرائتكم خبر عن بلطجة أردوغان.. قيادات حزبه يشنون هجوما بالنار ضد قيادى بالشعب التركى المعارض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تركيا الآن، أن عضو المجلس المحلي بحزب العدالة والتنمية إبراهيم أكن، قام بإطلاق النار على سيارة عضو حزب الشعب الجمهوري سوناي أرجول، خلال مرورها في مقاطعة كارجي في تشوروم، وقال إنه بينما كان أرجول في طريقه من منزله في منطقة الهضبة إلى مقاطعة كارجي، تعرض لهجوم مسلح من عضو المجلس المحلي بحزب العدالة والتنمية إبراهيم أكن، وإبراهيم أكجول ابن عضو المجلس المحلي بحزب العدالة والتنمية عبد العزيز أكجول، حيث قطعا طريق سيارته وأطلقا النار عليه.

وأفاد عضو حزب الشعب الجمهوري سوناي أرجول، بأنه نجا بصعوبة، فعندما حاول الهرب قطع عدة أشخاص طريقه، إذ انهال هؤلاء الأشخاص، وإبراهيم أكن وإبراهيم أكجول بالأحجار على سيارته.

وقال سوناي أرجول في وقت لاحق، أنه أبلغ قوات الدرك، وأسفرت التحقيقات عن وجود مسدس في سيارة عضو حزب العدالة والتنمية إبراهيم أكن، ومئات من الرصاصات الفارغة في مكان الحادث، وتم الإفراج عن الأشخاص الذي اشتكى بحقهم، ليحاكموا دون احتجاز.