شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى للإعلام" لـ"الخليج 365": المجلس ساهم في عودة المشهد الإعلامي الى عقلانيته و مرجعيته.. ووضعنا معايير تضمن حصول المشاهد والقارئ على حقه ..ويؤكد : إجراءات الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا نجت مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رئيس "الأعلى للإعلام" لـ"الخليج 365": المجلس ساهم في عودة المشهد الإعلامي الى عقلانيته و مرجعيته.. ووضعنا معايير تضمن حصول المشاهد والقارئ على حقه..ويؤكد : إجراءات الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا نجت مصر من مخاطر كثيرة مكرم محمد أحمد : الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان هذا العام متميزة و منظبطه كشف الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن انخفاض ملحوظ في الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان الكريم، مضيفا أن القائمين على الأعمال الدرامية التزموا بالمعايير التي وضعها المجلس بشأن الدراما و هو ما ساهم في انخفاض المخالفات هذا العام بنسبة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية.

وأضاف مكرم محمد أحمد في حوار لـ"الخليج 365"، أنه يؤيد فكرة عودة الحياة إلى طبيعتها والتعايش مع فيروس كورونا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا نجت مصر من مخاطر كثيرة..إلى نص الحوار:

في البداية..حدثنا عن خطوات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضبط المشهد الإعلامى؟

المجلس أسهم منذ تشكيله في عودة المشهد الإعلامي إلى عقلانيته و مرجعيته، حرص أن يعتمد الدقة والصراحة والوضوح منهاج عمل فى المجلس للخروج بالتوصيف الدقيق لحالة الإعلام فى مصر، هذا التوصيف هو الذى يقود حتما إلى الإصلاح ، نجحنا فى الخروج بتصور واحد عن المشاكل التى تواجه الإعلام وعن الطريقة المناسبة للخروج منها، واتخذنا قراراتنا فى ضوء هذا التصور فجاءت جميعها تهدف لضبط المشهد الإعلامى، والقضاء على حالة الإنفلات، وزيادة الاحترافية المهنية.

هل عمل المجلس على وضع معايير تضمن حصول المشاهد على حقه ؟

وضعنا معايير تضمن حصول المشاهد والقارئ على حقه فى التمتع بإعلام حر، وتحمى فى نفس الوقت حرية الإعلاميين، وبين النجاح والتعثر تمكنا من تحقيق خطوات نعتبرها هامة فى طريق تحرير الإعلام وإعادة بريقه، ونحسب أن الجهد المبذول لا يقارن بما يجب أن يبذل من أجل مصر.

كيف ترى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمجابهة فيروس كورونا ؟

الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا استباقية و نجت مصر من مخاطر كثيرة ، إجراءات الحكومة جعلتنا نعبر مراحل الأزمة الراهنة بدون مواجهات لأى أزمة فى المواد الغذائية والمواد التموينية والمواد المطهرة، و لكن تلك الإجراءات تعتمد على وعى الشعب المصرى .

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هل تؤيد فكرة التعايش مع فيروس كورونا و عودة الحياة الى طبيعتها ؟

أنا مع فكرة التعايش و استمرار مقاومة الفيروس ، و لكن التعايش مع الفيروس لا يعنى أن نجلس ونتفرج و لكن يجب أن تستمر المقاومة مع استمرار العمل مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية .

ما تقييمك للأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان الكريم ؟

الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان هذا العام متميزة و منظبطه و ذلك نتيجة الاثار المتراكمة للمجلس و تشديده على الابداع و الالتزام بمعايير المجلس و الذى ظهر آثارها بشكل واضح و الجميع يحاول بقدر الإمكان أن يتوافق مع هذه القيم الجديدة ، رصدنا انخفاض ملحوظ في حجم المخالفات هذا العام نتيجة التزام القائمين على الدراما بمعايير المجلس .

هل هناك رقابة من المجلس على الأعمال الدرامية او الاعلانات قبل عرضها ؟

ليس لدينا رقابة على الأعمال الدرامية قبل عرضها و لكن دورنا يقتصر على متابعة الأعمال و رصد المخالفات بعد العرض و اذا وقعت مخالفات يمارس المجلس دوره بفرض العقوبات المحددة في القانون .

أخيرا.. في الفترة الأخيرة ظهر عدد كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعى ينتحلون صفة صحفى أو إعلامى.. ماهى الإجراءات التي سيتخذها المجلس لمواجهة تلك الظاهرة ؟

قانون تنظيم الصحافة والإعلام عرف الصحفى بأنه كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين وأن الإعلامى هو كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين، وأن قانون نقابة الإعلاميين فى مادته الـ19 حظر ممارسة النشاط الإعلامى على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك، لذلك فانتحال صفة صحفى أو إعلامى دون وجه حق جريمة يعاقب عليها القانون و سنبلغ النائب العام حال رصد أي منتتحل للصفة .