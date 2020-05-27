بالصور.. غلق 3 مقاهي مخالفة بأخميم وجرجا في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

شدد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، على متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وذلك أثناء حظر التجوال خلال أيام عيد الفطر.

ومن جانبه قال حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم إنه جرى غلق مقهى مخالف لقرار الحظر بشارع شعراوي بالاشتراك مع قوات الأمن، مضيفًا أنه خلال المرور على المحال والمنشآت التجارية؛ لمتابعة تفعيل قرار الحظر، تلاحظ تجمع 33 شابًا بمقهى مخالف لقرار الحظر بشارع شعراوي.

وأشار "حبارير" إلى أنه جرت مصادرة عدد من "الشيش" التي ضُبطت بالمكان، لافتًا إلى أنه جرى غلق مقهى مخالف أيضًا بقرية نيدة ومصادرة ٦ شيش و٣٠ كرسيًا، وجهاز ريسيفر وجهاز راوتر نت.

فيما قال المهندس علي يوسف أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا إنه جرى غلق وتشميع مقهى مخالف لقرار الحظ، وإزالة كشك.