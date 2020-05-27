فلسطين تُقرر العودة إلى ما قبل كورونا

عادت الحياة إلى طبيعتها داخل فلسطين بعد الإغلاق الطويل من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد وسط إجرءات احترازية مشددة، اليوم الأربعاء، ومع دخول قرارات الحكومة الفلسطينية حيز التنفيذ، بعد تسجيل صفر إصابات خلال الأيام السابقة. وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في شتى المحافظات وسط إجراءات تخفيف تدابير مواجهة فيروس كورونا، حيث استؤنف العمل في الدوائر الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الرسمية بكافة المحافظات، مع الإبقاء على الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة مواجهة فيروس كورونا، حيث استؤنف العمل في الدوائر الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الرسمية بكافة المحافظات، مع الإبقاء على الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد Advertisements وعاد الازدحام إلى مدن الضفة الغربية لأول مرة منذ فرض حالة الطوارئ في 5 مارس الماضي، وذلك بعد سماح الحكومة الفلسطينية بعودة الحركة بين المحافظات، وسط إجراءات وقائية. 5 مارس الماضي، وذلك بعد سماح الحكومة الفلسطينية بعودة الحركة بين المحافظات، وسط إجراءات وقائية. ونشطت وجود حركة التجارة مجددًا في مراكز المدن عقب السماح بعودة فتح المحال التجارية وكافة مؤسسات القطاع الخاص، علاوة على فتح المتنزهات والحدائق العامة. وفتحت المساجد أبوابها أمام المصلين بداية من صلاة فجر الثلاثاء، بعد إعلان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فرض ضوابط صحية وإجراءات احترازية ووقائية مُشددة.

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