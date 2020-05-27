عمان تُسجل 255 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأربعاء، تسجيل (255) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، منها (166) حالة لعمانيين، و(89) حالة لغير العمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (8373)، وعدد الوفيات (38)،بالإضافة إلى تماثل (2177) حالة للشفاء. العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (8373)، وعدد الوفيات (38)،بالإضافة إلى تماثل (2177) حالة للشفاء.

وأهابت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الارشادات، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة. وكالة الأنباء العمانية بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الارشادات، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

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