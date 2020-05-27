استمرار تراجع أعداد مصابي كورونا في الكويت والإجمالي يرتفع إلى 23267 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، تسجيل 692 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 23267 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 175 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم. وأوضح السند أن حالات الاصابة ال692 تضمنت (178 حالة لمواطنين كويتيين) و(165 حالة لمقيمين من الجنسيةالهندية) و(95 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) و(94 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع (197 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(191 حالة بمنطقةالأحمدي الصحية) و(146 حالة بمنطقة الجهراء

الصحية) و(86 حالة بمنطقة حولي الصحية) (و72 حالة بمنطقة العاصمةالصحية).وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد ذكر أنها جاءت على النحو التالي (منطقة الفروانية 58 حالة) (ومنطقة العبدلي 51 حالة) و(منطقة جليب الشيوخ 46 حالة) و(منطقة المنقف 45 حالة).وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 193 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها ب(كوفيد - 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 15146 حالة.وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية 253 شخصا وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 2738 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 278945 فحصا.وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين الى مداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع علىالارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.وكان وزير الصحة الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 640 حالة من المصابين بمرض(كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عددالحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 7946 حالة.

وقالت وزارة الصحة إننا مقبلون على مرحلة جديدة من التعامل مع مرض فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة تعتمد على المسؤولية الفردية من ضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمام وغسل اليدين باستمرار..وتجنب ملامسة الوجه باليدين من أعراض فيروس كورونا الخطيرة استمرار الحرارة والكحة لأيام عدة أو ضيق في التنفس.. وعلى من تظهر عليه هذه الأعراض المبادرة فورا لتلقي الرعاية الصحية.