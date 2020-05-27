بسبب كورونا.. رئيس وزراء هولندا يمتنع عن زيارة أمه المحتضرة

بسبب القيود التي تفرضها السلطات على دور رعاية المسنين، إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، لم يتمكن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته من زيارة والدته التي كانت تحتضر.

وأصدر روته بيانا نعى فيه والدته التي توفيت عن عمر

ناهز 96 عاما في إحدى دور رعاية المسنين في مدينة لاهاي، حسبما أوردت صحيفة "غارديان" البريطانية.

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وكانت السلطات في هولندا قد أغلقت دور رعاية المسنين في 20 مارس الماضي، أمام زيارات

الجمهور وذوي المسنين.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الهولندي، إن "روته امتثل لكل التوجيهات"، عندما سئل ما إذا كان رئيس الحكومة قد انصاع للتعليمات ولم يزر والدته.

وبحسب وسائل إعلام محلية، لم تفارق والدة رئيس الوزراء الحياة بسبب فيروس كورونا، رغم أنه تفشى في دار الرعاية التي تقيم فيها.