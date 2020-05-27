كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يخطط لدعم إيطاليا وإسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه يخطط لدعم إيطاليا بـ81.8 مليار يورو وإسبانيا بـ77.3 مليار يورو، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت 4 دول في الاتحاد الأوروبي؛ النمسا، والدانمارك، وهولندا، والسويد، قدمت خطتها الخاصة لانتعاش الاقتصاد الأوروبي على أساس القروض، كبديل لاقتراح ألمانيا وفرنسا لإنشاء مؤسسة بقيمة 500 مليار يورو (550 مليار دولار)، حسبما ذكرت صحيفة "دير ستاندرد" النمساوية.

ووفقًا للمنفذ الإعلامي، ينص اقتراح دول الاتحاد الأوروبي الأربع على إنشاء المؤسسة، والتي ستتمكن من خلالها الدول الأعضاء الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا المستجد من الحصول على المساعدة في شكل قروض وليس إعانات كما اقترحت ألمانيا وفرنسا، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

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أطلقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المبادرة، التي تخطط لتخصيص الأموال لاقتصادات الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررًا من الأزمة الوبائية والاقتصادية.

تلقت الخطة دعمًا لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، على الرغم من أن المستشارة النمساوية سيباستيان كورز ذكرت أنه، وقادة السويد والدنمارك وهولندا، يعتقدون أنه يجب تقديم الدعم عن طريق القروض، بدلاً من رفع دولة عضو مساهمات.