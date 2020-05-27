كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اليونان تسمح للمسافرين من عشرين دولة بزيارتها منتصف يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسمح السلطات في اليونان للمسافرين من نحو عشرين دولة بما في ذلك؛ ألمانيا، وقبرص، وإسرائيل، بالزيارة من منتصف يونيو دون الحاجة إلى الحجر الصحي، وفقًا لما أعلنه مسؤولين حكوميين، كجزء من تخفيف تدريجي لقيود إغلاق فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر حكومي: "سيكون هناك نحو 20-25 دولة سيسمح لمواطنيها بالقدوم"، مضيفًا، أن القائمة ستشمل قبرص وإسرائيل ودول في وسط أوروبا والبلقان. سيتم الإعلان عن القائمة الكاملة هذا الأسبوع، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الألمان سيسمح لهم بزيارة اليونان اعتبارًا من 15 يونيو.

وأضاف، أن الرحلات الدولية إلى مدينة ثيسالونيكي الشمالية ستستأنف في 15 يونيو، في وقت أقرب من التاريخ المخطط له في 1 يوليو.

وقال مصدر حكومي آخر، إن خبراء الصحة يناقشون ما إذا كان يتعين على المسافرين إجراء اختبار لفيروس كورونا قبل زيارة اليونان وما إذا كان ينبغي التوصية بتغطية الإغلاق لمثل هذه العدوى.

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تمثل السياحة نحو 20٪ من الاقتصاد اليوناني، وتعتبر الحكومة القطاع كمحرك رئيسي لانتعاشه من الإغلاق الذي أدى إلى توقف الأعمال بشكل افتراضي.

تسمح اليونان حاليًا للمواطنين من جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء إيطاليا وإسبانيا وهولندا بالطيران إلى أثينا، لكنهم يخضعون بعد ذلك للحبس لمدة 14 يومًا. كما يُمنع حاليًا الزوار من بريطانيا ودول أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي من دخول اليونان.

وشهدت إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا معدلات عالية للإصابة بفيروس كورونا. نجحت اليونان في التغلب على أزمة الفيروس بشكل جيد نسبيًا، حيث تم تأكيد 2892 حالة فقط و 173 حالة وفاة.

وقالت الحكومة، إنها تعتزم إعادة الرحلات الجوية الدولية إلى جزر اليونان اعتبارًا من 1 يوليو، لكنها سترفض دخول المواطنين من الدول ذات معدلات الإصابة المرتفعة حتى 15 يوليو.

زار حوالي 33 مليون سائح اليونان العام الماضي، وحققوا عائدات بلغت 19 مليار يورو.