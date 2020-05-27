كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تكشف حقيقة إرسال أفرادا عسكريين إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فلاديمير دزاباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الشيوخ الروسي، أن لم روسيا ترسل أفرادًا عسكريين إلى ليبيا ولم يتلق مجلس النواب الروسي طلبًا بالموافقة على هذا الإرسال، وفقًا لوكالة "إنترفاكس"، اليوم الاربعاء

اتهم الجيش الأمريكي في وقت سابق الثلاثاء، روسيا، بنشر طائرات مقاتلة في ليبيا لدعم المرتزقة الروس الذين يقاتلون من أجل القوات الشرقية هناك، مما يزيد من مخاوف تصعيد جديد في الصراع، كما أوردتوكالة "رويترز".

وقد دعت وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات السياسية في ليبيا.

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وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عدم جدوى أي محاولات لحل الأزمة الليبية بالطرق العسكرية.

ويذكر أن أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" الثلاثاء أنّ روسيا أرسلت مؤخرا مقاتلات إلى ليبيا لدعم الجيش الوطني.

وأوضحت أفريكوم من مقرها العام في شتوتغارت بألمانيا أنّ المقاتلات غادرت روسيا وتوقفت أولا في سوريا، حيث "أعيد طلاؤها لتمويه أصلها الروسي" قبل وصولها إلى ليبيا.

وتجددت الاشتباكات بشكل عنيف، صباح الثلاثاء، بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق المدعومة من تركيا في محاور عين زاره وطريق المطار والرملة، فيما لا يزال الجيش يمشط منطقة الهيرة بالقرب من مدينة غريان، التي من المتوقع أن يشن الجيش هجوما عليها خلال الساعات أو الأيام القليلة القادم.