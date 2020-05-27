كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر زعيمة تايوان تتعهد بتقديم مساعدات إنسانية لهونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهدت زعيمة تايوان، تساي إنج ون، اليوم الأربعاء، بوضع خطة لتقديم الإغاثة الإنسانية للأشخاص المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في في أكثر تدخلات تايوان واقعية منذ تجدد الاحتجاجت في هونج كونج التي تحكمها الصين.

وقالت "تساي" للصحفيين في العاصمة تايبيه: "سنقترح خطة عمل للإغاثة الإنسانية لأصدقاء من هونج كونج. سنواصل دعم تصميم شعب هونج كونج على السعي من أجل الديمقراطية والحرية."، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأوضحت "تساي"، أن عدد المهاجرين من هونج كونج قفز في العام الماضي وتتوقع حكومتها استمرار هذا الاتجاه.

وفي معرض معالجة المخاوف من أن الإلغاء قد يجعل من الصعب على هونج كونج زيارة والاستثمار في تايوان، أضافت "تساي"، أن حكومتها ستقدم "المساعدة اللازمة لهم للبقاء والعيش والعمل في تايوان".

أثار التشريع الأمني الصيني الجديد المقترح للمستعمرة البريطانية السابقة احتجاجات في هونج كونج وإدانة من الحكومات الغربية بسبب التهديدات المتصورة للحريات.

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حصل متظاهرون في هونج كونج على تعاطف واسع النطاق في تايوان الديمقراطية، التي تعتبرها الصين أراضيها على أنها ستستولى عليها بالقوة، إذا لزم الأمر. وقالت تايوان، إنها دولة مستقلة بالفعل ولم تبد أي اهتمام بالحكم من قبل الصين.

ولم تذكر التفاصيل الكاملة أو التوقيت، لكنها قالت، إن مجلس شؤون البر الرئيسي لتايوان في صنع السياسة في الصين، المسؤول عن علاقات تايوان مع الصين، سيقود المبادرة،

بينما ستقوم فرقة عمل حكومية بتنسيق الميزانية والموارد اللازمة، بما في ذلك السكن والتوظيف.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت "تساي"، إن تايوان قد تلغي الوضع الخاص الذي تمدّده إلى هونج كونج في تحذير لبكين.

ولم ترد بكين بعد على تعليقات "تساي"، التي تشتبه الحكومة الصينية في الضغط عليها من أجل الاستقلال الرسمي لتايوان.

لا يوجد في تايوان قانون للاجئين يمكن تطبيقه على المتظاهرين الذين يطلبون اللجوء، لكن قوانينها تعد بمساعدة هونغ كونغ الذين تتعرض سلامتهم وحريتهم للتهديد لأسباب سياسية.