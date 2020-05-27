كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جائحة كورونا.. الإمارات تعاملت مع الأزمة بمنتهى الحكمة والموضوعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاملت القيادة في دولة الإمارات، مع هذه انتشار فيروس كورونا منذ البداية، بمنتهى الحكمة والموضوعية والمرونة في المتاحة، بحسب صحيفة البيان.

وقالت الصحيفة الإماراتية، إن الدولة تدرك مدى الضغوط والمشاكل والأزمات التي تعرضت لها قطاعات عديدة اقتصادية واجتماعية وغيرها، جراء الإغلاق الذي فرضته الأزمة العالمية التي تسببت بها جائحة «كورونا».

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وأضافت الصحيفة: "وقد وضعت المؤشرات والاستبيانات دولة الإمارات في مقدمة الدول في التعامل مع الجائحة، متفوقة على دول كبيرة، وفي إطار تنشيط الحركة الاقتصادية، وبتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي بدء استئناف الحركة الاقتصادية في دبي لنشاطها بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وقال: «ندرك مدى الضغوطات التي تعرضت لها قطاعات عديدة جراء الأزمة العالمية التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد.. ولكن مجتمع الإمارات يظل دائماً أقوى من كل التحديات، ونحن قادرون على التعاطي بإيجابية مع المتغيرات بفضل المرونة الكبيرة التي يتسم بها أداء أغلب قطاعاتنا»، مشيرة الى ان هذا القرار ياتي مرتبطاً بتوجيهات لمختلف الجهات المعنية بتكثيف جهودها التوعوية، والتأكد من التزام الجميع على مستوى المؤسسات والأفراد بالإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة مجتمعنا.

وجاء هذا القرار توازياً مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات وتدابير اقتصادية عاجلة لمساعدة القطاعات الأكثر تضرراً، ومنها الإعلان عن حزمة تحفيزية بقيمة مليار ونصف المليار درهم منتصف شهر مارس الفائت، للتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على أزمة كورونا؛ على قطاعات الأعمال لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.