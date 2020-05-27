كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مواطنو الصين في الخارج يصبون غضبهم على منظم الطيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج المواطنين الصينيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في إلغاء آلاف الرحلات، من غضبهم على منظم الطيران في الصين.

غمرت هيئة الطيران المدني في الصين عشرات الآلاف من تعليقات وسائل الإعلام الاجتماعية التي تنتقدها والحكومة الصينية بسبب العدد الصغير من خيارات الطيران لإعادة الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل إلى الخارج.

منذ مارس، خفضت الهيئة بشكل كبير عدد الرحلات الدولية بسبب المخاوف بشأن الإصابات التي تسببها الركاب القادمون. العديد من شركات الطيران الأجنبية ممنوعة حاليًا من الطيران على خطوط الصين ويمكن لشركات البر الرئيسي أن تطير رحلة ركاب أسبوعية واحدة فقط على طريق واحد إلى أي بلد.

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إلى جانب ترك هؤلاء في الخارج مع خيارات أقل إذا كانوا يرغبون في العودة، فقد خلقت الندرة سوقًا محمومة للمتسللين الذين يفرضون أسعارًا باهظة على التذاكر. في حين أن بكين رتبت بالفعل العديد من الرحلات الجوية المستأجرة للعودة إلى الوطن، فقد غذت الشكاوى بأنها بعيدة عن أن تكون كافية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن ما يقدر بنحو 1.42 مليون طالب صيني كانوا في الخارج حتى أوائل أبريل.

وقالت يانجروتشوانهوان، مستخدمة موقع Weibo واصفة نفسها بأنها طالبة صينية في نيويورك، على منصة وسائل التواصل الاجتماعي، قامت بوضع علامة على حساب caacnews.com.cn، وهو موقع تابع لـ CAAC: "أحضرت معي العلم الوطني الصيني عندما غادرت البلاد، معتقدة أن الوطن الأم سيكون ظهري دائمًا".