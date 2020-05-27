كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا تُقرض الشركات المتضررة من كورونا 18 مليار جنيه إسترليني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترضت الشركات البريطانية الصغيرة أكثر من 18 مليار جنيه إسترليني (22 مليار دولار) في إطار برنامج ائتماني للفيروس التاجي تضمنه الحكومة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من عملها، متجاوزة الإقراض المصرفي في إطار مخططات أخرى للشركات الكبرى، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

تقدم وزارة المالية للبنوك ضمان ائتماني بنسبة 100٪ على القروض التي تصل إلى 50.000 جنيه إسترليني بموجب نظام القروض المرتدة، بعد أن أبطأ الضمان بنسبة 80٪ الإقراض بموجب برنامج سابق

أقرض بنك BBLS 18.49 مليار جنيه إسترليني إلى 608.069 شركة صغيرة حتى 24 مايو، ارتفاعًا من 14.2 مليار جنيه بحلول 17 مايو.

وقد عارض وزير المالية ريشي سوناك في البداية تقديم ضمانات حكومية كاملة للإقراض المصرفي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى خطر الديون المعدومة، لكنه سمح بذلك لأصغر الشركات بعد ضغوط من مجموعات الأعمال والمشرعين وبنك إنجلترا.

