كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نيوزيلندا تعلن خلو مستشفياتها من مرضي كورونا لأول مرة منذ شهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت نيوزيلندا إلى معلم هام في معركتها ضد الفيروس التاجي اليوم ؛ لأول مرة منذ أن أدى الوباء إلى إغلاق كلي للبلاد، حيث لا يوجد مرضى في المستشفيات يتلقون العلاج من Covid-19.

قال الدكتور آشلي بلومفيلد، المدير العام للصحة، في مؤتمر صحفي اليوم "في الوقت الحالي، لا يوجد أحد في المستشفى مصابا ب Covid-19 بعد خروج اخر شخص من مستشفى Middlemore".

"لقد كان لدينا عدد من الأشخاص في المستشفى - لم يكن هناك عدد كبير على الإطلاق، ولكن أعتقد أن هذه هي المرة الأولى منذ شهرين تخلو بها المستشفى من المرضي. هذا وضع جيد آخر لنكون فيه."

و اوضح انه ما زالت هناك 21 حالة نشطة لكنها لم تدخل المستشفى في الوقت الحالي. مضيفا انه لم ترد انباء عن حالات وفاة جديدة اليوم ولا يوجد حالات جديدة لليوم الخامس على التوالي.

ويوجد في البلاد الآن 1504 حالة اصابة و21 حالة وفاة، وفقًا لإحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

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في وقت سابق، أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن لأول مرة في 14 مارس أن المسافرين القادمين سيحتاجون إلى عزل أنفسهم لمدة أسبوعين. في ذلك الوقت، كان في البلاد ست حالات.

عندما منعت أرديرن، في 19 مارس، الأجانب من دخول البلاد، كانت هناك 28 حالة مؤكدة. وفي 23 مارس، عندما أعلنت أرديرن أن البلاد في حالة إغلاق كامل، كان هناك 102 حالة مؤكدة - ولم تحدث وفيات.

يبدو أن الإجراءات الصارمة قد آتت ثمارها، حيث تمكنت البلاد من تخفيف القيود بدءًا من 14 مايو، وإعادة فتح الأعمال والأماكن العامة في مراحل تدريجية.

أصبح الناس الآن قادرين على العودة إلى الحانات وممارسة الرياضة في الحدائق العامة والعودة إلى المدرسة.

لكن حذرت بلومفيلد السكان اليوم بلاستمرار في اتخاذ الاحتياطات مثل الابتعاد الاجتماعي عندما يكون ذلك ممكنًا. لا تزال الدولة في حالة تأهب من المستوى 2، مما يشير إلى احتواء المرض ولكن لا يزال هناك خطر انتقال العدوى من المجتمع.

