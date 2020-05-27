كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مسؤولون: انخفاض الإصابات بكورونا في أستراليا ونيوزيلندا يخفف قيود السفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولين في مجال الصحة في أستراليا، اليوم الأربعاء، أن انخفاض أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أستراليا ونيوزيلندا يمهد الطريق لتخفيف قيود السفر بين البلدين، حتى عندما سجلت أستراليا أصغر حالة وفاة بالفيروس.

وقال نائب الرئيس الطبي الأسترالي بول كيلي: "فقاعة ترانس تاسمان هي بالتأكيد احتمال"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "إذا نظرنا إلى البلدان التي تحقق أداءً جيدًا للغاية في السيطرة على مشكلة فيروس كورونا هذه، فإن نيوزيلندا ستكون أفضل منا قليلاً. لديهم حالات قليلة جدًا الآن."

وأوضح: "أجرى كبار المسؤولين الصحيين في كلا البلدين محادثات أولية هذا الأسبوع، وهم يعدون نصائح لحكومتيهم في الأسابيع المقبلة حول كيفية استئناف السفر الآمن".

كما قال "كيلي"، إن 30 شخصًا ما زالوا في المستشفى، ستة منهم في العناية المركزة وثلاثة فقط في أجهزة التنفس الصناعي.

في أستراليا، انخفضت حالات فيروس كورونا النشطة إلى أقل من 500 شخص، بينما خرج آخر مريض بالفيروس في نيوزيلندا من المستشفى، اليوم الأربعاء.

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سجلت أستراليا 7،144 حالة إصابة بالمرض و 103 حالة وفاة بعد وفاة رجل يبلغ من العمر 30 عامًا يعاني من حالة قلبية أساسية في كوينزلاند، أصغر ضحية بالفيروس في البلاد.

ولم يتضح كيف أُصيب الرجل بالمرض مع السلطات التي تدرس الروابط بسفينة Ruby Princess السياحية التي كانت مسؤولة عن أكبر تفشي للفيروس في أستراليا، والمناجم القريبة التي يتنقل إليها العمال جوًا.

كانت الدولتان الجزريتان من بين الدول الأكثر نجاحًا في احتواء انتشار الفيروس، والذي يعزوه المسؤولون إلى قيود السفر المبكرة، وإجراءات التباعد الاجتماعي، والاختبارات على نطاق واسع.

وقال المدير العام، آشلي بلومفيلد، اليوم الأربعاء، إن نيوزيلندا أمضت الآن خمسة أيام دون أي حالات جديدة.

وقال في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن هذه هي المرة الأولى، على الأقل في غضون شهرين، حيث لم يكن لدينا شخص في المستشفى، لذلك هذا موقف جيد آخر يجب أن نكون فيه".

ولدى نيوزيلندا 21 حالة وفاة و 1154 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.