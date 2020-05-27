كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل 161 وفاة و8338 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الروسية، 161 وفاة و8338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 3968 وفاة و370680 إصابة.

وقالت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل رقم قياسي في أعداد المتعافين بلغ 11079 حالة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده تخطت ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) برأي الاختصاصيين، رغم تسجيل روسيا اليوم 173 حالة وفاة، و8915 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الرئيس بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع سرغي شويغو، عبر الفيديو، إن ذروة انتشار الفيروس التاجي في روسيا قد عبرت، وفقا للخبراء والمختصين.

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وشكر الرئيس الروسي المتخصصين في وزارة الدفاع، الذين قدموا المساعدة لإيطاليا وصربيا والبوسنة والهرسك، وكذلك للعديد من البلدان الأخرى في مكافحة وباء COVID-19.

وختم بوتين متوجها لشويغو بالقول: "يجب أن أقول إننا نتلقى بالمقابل عروضا بالمساعدة أيضا من بعضهم، ولكن في الحقيقة نحن تجاوزنا ذروة انتشار الفيروس والمرض الناجم عنه بالفعل، وفقا للخبراء والمختصين في هذا المجال، ومع ذلك، كل ما فعلتموه تم حفظه في الخزانة المشتركة لتفاعلنا مع الشركاء حول العالم".

ومنذ بداية الوباء في ديسمبر الماضي، أصيب أكثر من 5.5 مليون شخص بالفيروس التاجي في العالم، وتوفي حوالي 345 ألف شخص.