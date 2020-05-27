كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تبلغ عن 700 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت الولايات المتحدة عن 18،611 حالة جديدة من الاصابات ب Covid-19 و693 وفاة ذات صلة يوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

وهذا يرفع المجموع الوطني إلى ما لا يقل عن 1،680،913 حالة اصابة و98،913 حالة وفاة.

تشمل الأرقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

وعلي صعيد آخر، أبلغت كوريا الجنوبية عن 40 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي الجديد، اليوم الأربعاء، وهو أعلى رقم يومي منذ أوائل أبريل.

من بين هذه الحالات الجديدة، يعتقد أنه انتقلت 37 حالة محليًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية.

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كانت آخر مرة أرقام الحالة اليومية لكوريا الجنوبية بهذا الارتفاع هي 8 أبريل، عندما أبلغت عن 53 حالة.

منذ ذلك الحين، بقيت الحالات إلى حد كبير عند حوالي 30 أو أقل في اليوم الواحد.

بدأت أرقام الحالات في الارتفاع مرة أخرى مؤخرًا، بعد ثبوت اصابة مجموعة جديدة في منطقة إيتايون الترفيهية في العاصمة سيول، المشهورة بالحانات والنوادي الليلية. تم ربط ما يقرب من 250 حالة بالمجموعة منذ ظهورها في 9 مايو.

ووفقًا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، يوجد في البلاد الآن 11265 حالة اصابة و269 حالة وفاة ذات صلة.

