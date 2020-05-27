كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا في أكبر قفزة ليوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت كوريا الجنوبية عن 40 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي الجديد، اليوم الأربعاء، وهو أعلى رقم يومي منذ أوائل أبريل.

من بين هذه الحالات الجديدة، يعتقد أنه انتقلت 37 حالة محليًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية.

كانت آخر مرة أرقام الحالة اليومية لكوريا الجنوبية بهذا الارتفاع هي 8 أبريل، عندما أبلغت عن 53 حالة.

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منذ ذلك الحين، بقيت الحالات إلى حد كبير عند حوالي 30 أو أقل في اليوم الواحد.

بدأت أرقام الحالات في الارتفاع مرة أخرى مؤخرًا، بعد ثبوت اصابة مجموعة جديدة في منطقة إيتايون الترفيهية في العاصمة سيول، المشهورة بالحانات والنوادي الليلية. تم ربط ما يقرب من 250 حالة بالمجموعة منذ ظهورها في 9 مايو.

ووفقًا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، يوجد في البلاد الآن 11265 حالة اصابة و269 حالة وفاة ذات صلة.

