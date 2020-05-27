كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أستراليا تسقط التحقيق مع صحفية حول استخدام وثائق سرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقطت الشرطة في أستراليا تحقيقاتها مع صحفية في شركة "نيوز كورب" الأمريكية للنشر والإعلام بشأن الكشف عن وثيقة للأمن القومي في 2018، مشيرة إلى نقص الأدلة.

وقال نائب مفوض وكالة الأنباء الفرنسية، إيان مكارتني، إن الشرطة "راجعت جميع المواد المتاحة وقررت عدم وجود أدلة كافية لإحراز تقدم في التحقيق فيما يتعلق بالكشف غير المصرح به عن الوثيقة السرية" بواسطة سميثرست، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "مكارتني"، أن مصدر "سميثرست" المشتبه بها للمعلومات لن يحاكم أيضًا.

وأوضح "مكارتني" للصحفيين: "لن تتم مقاضاة أي شخص فيما يتعلق بهذا الكشف غير المصرح به."

كما قال "مكارتني"، إن الشرطة ما زالت تحقق مع هيئة الإذاعة الأسترالية.

داهمت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في يونيو الماضي منزل رئيسة تحرير "نيوز كورب"، أنيكا سميثرست، وبعد يوم واحد داهمت هيئة الإذاعة الأسترالية، على حد سواء بسبب مزاعم بنشرهم مواد سرية.

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وأثارت المداهمات صرخة احتجاج على الحاجة إلى حرية وسائل الإعلام للتدقيق في قضايا الأمن القومي والدفاع.

تم انتقاد الشرطة بسبب المداهمات، والتي شملت ضباط يحفرون في أدراج ملابس "سميثرست"، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

جاءت المداهمة بعد مقال صنداي تلجراف في 2018 قال، إن وكالات المخابرات أرادت إجراء المراقبة من خلال الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني للأشخاص والحسابات المصرفية والرسائل النصية.

قضت أعلى محكمة في أستراليا في أبريل، بناءً على الناحية الفنية، بأن مذكرة وكالة فرانس برس لتفتيش منزل سميثرست كانت غير صالحة، لكنها لم تأمر الشرطة بتدمير المواد المصادرة.

وقالت "نيوز كورب"، إنه من غير المقبول أن تكون هناك حاجة إلى قرار من المحكمة العليا لإنهاء محنة "سميثرست" للعيش مع التهديد بالسجن.

وقال مايكل ميللر، رئيس شركة "نيوز كورب أوسترالياسيا"، في بيان: "لقد ساد الحس السليم ولكن بثمن".

ورحبت نقابة الصحفيين بقرار الشرطة لكنها حذرت من استمرار القوانين التي قد تؤدي إلى تعرض أي صحفي أسترالي لنفس المعاملة.