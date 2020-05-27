كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اليابان تتوقع "موجة ثانية" من كورونا مع ظهور حالات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كينجي كيتاهاشي، عمدة مدينة كيتاكيوشو الساحلية الجنوبية، إن اليابان قد تواجه موجة ثانية من الإصابة بالفيروسات التاجية. وحذر قائلًا: "نحن على عتبة موجة ثانية"، مشيرًا إلى سلسلة من الإصابات الجديدة.

وأضاف كيتاهاشي، أن المدينة التي يسكنها حوالي 937 ألف شخص لم يكن لديها حالات جديدة لمدة 23 يومًا. ثم عاد الفيروس ؛ منذ يوم الجمعة الماضي، كانت هناك 14 حالة جديدة. وقال رئيس البلدية إن أحد المرضى لم يبد أي أعراض لكن كان اختباره إيجابيا.

تقع المدينة في محافظة فوكوكا، حيث تم رفع حالة الطوارئ في 14 مايو. وقد تم رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد في بعض المناطق منخفضة المخاطر في وقت سابق من الشهر، قبل أن يتم رفعها بالكامل في كل مكان يوم الاثنين.

