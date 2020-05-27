كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر هيئة الطيران الصينية تدرس زيادة الرحلات الدولية في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نائب رئيس هيئة الطيران الصينية، أن الهيئة قد تفكر في زيادة الرحلات الدولية طالما أن مخاطر فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية "تشاينا نيوز"، اليوم الأربعاء.

وقامت إدارة الطيران المدني في الصين منذ مارس بتخفيض عدد الرحلات الجوية الدولية بشكل كبير بسبب المخاوف بشأن الإصابات الناجمة عن وصول الركاب، كما أوردت وكالة "رويترز".

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أنه يستعد لاتخاذ إجراءات تجاه الصين، وذلك وفقا لرويترز.

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وجاء ذلك ردا على خطوات الولايات المتحدة بشأن هونغ كونغ، دون أن يكشف عن أي تفاصيل بخصوص الإجراءات.

وردا على أسئلة الصحفيين حول ما إذا سيفرض عقوبات على الصين بسبب هونغ كونغ، قال ترامب: "نحن نقوم بشيء ما الآن، واعتقد أنكم ستعتبرون ذلك مثيرا جدا للاهتمام، لكنني لن أتحدث عن ذلك اليوم"، مضيفا أن "هناك شيئا ستسمعون عنه... قبل نهاية الأسبوع، وأعتقد أن هذا سيكون قويا جدا".

جدير بالذكر أن الصين تسعى لفرض قوانين الأمن القومي السارية في البلاد على مدينة هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي واسع، الأمر الذي أزعج واشنطن، حسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين.