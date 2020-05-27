كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "سي إن إن": اصابة أكثر من 62000 متخصص في الرعاية الصحية الأمريكية بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أعلنت أن آلاف الأطباء والممرضات الأمريكيين قد تعرضوا للاصابة ب "كوفيد 19".

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إنه من بين 62344 عاملًا في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بالمرض، مات 291 على الأقل. ومن المرجح أن تكون هذه الأرقام أعلى في الواقع، حيث أن الوكالة لديها بيانات حالة الوفاة لأكثر من نصف الحالات التي لديها معلومات عنها.

لا تتضمن العديد من التقارير حول الحالات أيضًا ما إذا كان الشخص يعمل في الرعاية الصحية، مما يعني أنه ربما تكون هناك حالات تركت خارج هذا العدد. وكانت آخر مرة سلط فيها مركز السيطرة على الأمراض الضوء علي عدد الحالات بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في 15 أبريل.

في ذلك الوقت، كان عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تعرضوا للاصابة 9282 - وهو جزء من ما هو عليه الآن. كما اشتكى العاملون في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد منذ شهور من عدم حصولهم على ما يكفي من معدات الحماية.

