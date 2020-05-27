كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ألمانيا تسجل 47 حالة وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال معهد روبرت كوخ الالماني، اليوم الاربعاء، إن ألمانيا سجلت 47 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس التاجي خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبهذا يرتفع عدد القتلى على مستوى البلاد إلى 8349، بحسب RKI، الوكالة الوطنية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأكدت الدولة أيضا 362 حالة جديدة، مما رفع العدد الوطني إلى 179364 حالة.

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يوم الثلاثاء، أعلنت الحكومة الألمانية أنه سيتم تمديد قيود التباعد الاجتماعي حتى 29 يونيو. بموجب هذه القيود، لا يُسمح لأكثر من 10 أشخاص أو عائلتين بالتجمع في الأماكن العامة.

وقد بلغ عدد القتلى العالمي من جائحة الفيروس التاجي الآن 350531 شخص، وفقا لإحصاءات جامعة جون هوبكنز.

هناك الآن ما يقرب من 5.6 مليون حالة حول العالم. ولا تزال الولايات المتحدة الدولة التي لديها أكبر عدد من الحالات والوفيات. البرازيل لديها ثاني أكبر عدد من الحالات، في حين أن المملكة المتحدة لديها ثاني أكبر عدد من الوفيات.

