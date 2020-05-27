كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد ضحايا كورونا في العالم لاكثر من 350 ألف شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بلغ عدد القتلى العالمي من جائحة الفيروس التاجي الآن 350531 شخص، وفقا لإحصاءات جامعة جون هوبكنز.

هناك الآن ما يقرب من 5.6 مليون حالة حول العالم. ولا تزال الولايات المتحدة الدولة التي لديها أكبر عدد من الحالات والوفيات. البرازيل لديها ثاني أكبر عدد من الحالات، في حين أن المملكة المتحدة لديها ثاني أكبر عدد من الوفيات.

وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، عن خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا التاجي المستجد «كوفيد-19» من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا «كوفيد-19» ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافيًا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا «كوفيد-19»، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها لفيروس كورونا «كوفيد-19» بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» حتى اليوم، الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و797 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

