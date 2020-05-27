كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عشرات القتلى في هجوم بشمال شرق الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعنلت السلطان في الكونغو، اليوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا بقرية في شمال شرق البلاد، في أحدث هجوم ضمن تزايد أعمال العنف في الآونة الأخيرة.

وكان زعيم جمعية مدنية محلية في أرض إيرومو، جيلي جوتابو، قال إنه في حوالي الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، هاجمت جماعة القوات الديمقراطية الحليفة، التي تزعم أنها مرتبطة ارتباطا فضفاضا بتنظيم "داعش"، قرية ماكوتانو في إقليم إيتورو التي تقع على بعد 100 كيلومتر جنوب غربي مدينة بونيا.

وأضاف جيلي جوتابو: "أطلقوا عدة أعيرة نارية في الهواء. وعندما كان السكان يفرون، أمسكوا ببعض الناس وقطعوهم بالمناجل".

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وكشف مرصد "كيفو سيكيورتي"، وهو مبادرة بحثية تتبع الاضطرابات في المنطقة، أن عدد القتلى في الهجوم بنحو 17 شخصا على الأقل، لكن جوباتو قال إن عددا أكبر بكثير من الناس قتلوا.

ومنذ أواخر أكتوبر العام الماضي قتلت جماعة القوات الديمقراطية الحليفة المئات، عندما بدأ الجيش عملية لطردهم من قواعدهم قرب الحدود الأوغندية. وأعاق المقاتلون الجهود الرامية للقضاء على وباء إيبولا.