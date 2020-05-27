كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل أكبر عدد إصابات بكورونا منذ 49 يوما في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تزامنا مع إعادة فتح المدارس في البلاد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11265 حالة.

وقالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، إنه هذه المرة الأولى التي يصل فيها العدد اليومي لحالات الإصابة بكورونا 40 حالة، منذ يوم 8 أبريل الماضي، عندما سجلت البلاد 53 إصابة في يوم واحد.

السلطات الصحية الكورية الجنوبية، أن من بين الـ 40 حالة الجديدة، كانت 37 حالة لانتقال العدوى محليا، وجاءت الـ 3 حالات المتبقية من الخارج.

وأعلنت السلطات الكورية، أن زيادة الإصابات ترجع إلى انتشار الفيروس الناجم عن العدوى الجماعية التي بدأت في ملاه ليلية في منطقة إيتوان في سيئول.

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وكانت كوريا الجنوبية، تشهد سلسلة من حالات الإصابة في المدارس ورياض الأطفال، الأمر الذي يثير مخاوف من انتشار الوباء مرة أخرى بعد إعادة فتح المدارس.

بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.