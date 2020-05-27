كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 45 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في المغرب، اليوم الأربعاء 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 7577 حالة.

وكشفت الصحة المغربية، أن "عدد الحالات التي ثبتت سلبيتها بعد تحاليل مختبرية بلغ 153788 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد".

وكانت مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، أوضح أنه "تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل عدد الوفيات إلى 202، فيما تم تسجيل 107 حالات شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4841 حالة".

Advertisements

وطالبت وزارة الصحة المواطنين، بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات في المغرب بكل وطنية ومسؤولية.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.