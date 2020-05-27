كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أكثر من ألف حالة وفاة بفيروس كورونا البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الأربعاء، تسجيل 1039 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، في رابع حصيلة وفيات يومية تزيد على الألف في أكبر دولة بأميركا اللاتينية منذ بدأت وتيرة تفشي الوباء فيها تتسارع الأسبوع الماضي.

وأصبحت البرازيل، البؤرة الجديدة لانتشار الوباء، حيث سجلت حتى مساء الثلاثاء وفاة 24 ألفا و512 شخصا بالفيروس من أصل 391 ألفا و222 مصابا، بحسب أرقام الوزارة.

ويعتبر المجتمع العلمي في البلاد هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع، ويعزو ذلك إلى عدم إجراء السلطات ما يكفي من الفحوصات المخبرية لكشف العدد الحقيقي للمصابين.

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وسجلت البرازيل، منذ 5 أيام حصيلة وفيات يومية بالفيروس تتخطى تلك المسجلة في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا في العالم من "كوفيد 19"، سواء من حيث عدد الإصابات (حوالى 1.7 مليون إصابة)، أو الوفيات (نحو 99 ألف وفاة).

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، بات النظام الصحي في الولايتين الأكثر تضررا بالوباء، وهما ساو باولو وريو دي جانيرو، على وشك الانهيار، وكذلك الحال في عدد من ولايات الشمال والشمال الشرقي.

وقد أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الاثنين الماضي أنها ستبقي على توصيتها باستخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج مرضى "كوفيد 19"، رغم أن منظمة الصحة العالمية أوصت، في إجراء وقائي، بتعليق التجارب السريرية لهذا العقار مؤقتا.