الصحة الفلسطينية: 5 إصابات جديدة في الخليل و3 في غزة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا منها 5 في محافظة الخليل، و3 إصابات في قطاع غزة.

وبينت الكيلة في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أن من بين المصابين في بلدة بيت أولا في الخليل طفلان، إحداهما عام ونصف، والآخر يبلغ من العمر 13 عاما.

وأوضحت الكيلة، أن من بين المصابين 5 حالات في بلدة بيت أولا في الخليل، و3 حالات في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 613.

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وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة حتى اليوم 613 إصابة في جميع المحافظات منذ بدء ظهور الفيروس.

ومن مجمل الإصابات، سجلت 319 حالة في محافظة القدس، و228 في الضفة الغربية، و58 في قطاع غزة المحاصر، فيما بلغت الإصابات النشطة 117 حالة، بينها 60 في محافظة القدس، و18 حالة في محافظة الخليل، و39 في قطاع غزة.

وبلغت الحالات النشطة نحو 18.9% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما تم تسجيل 8 حالات تعافٍ (6 في محافظة الخليل من السموع، وحالتان من قطاع غزة)، والعدد الإجمالي 483 حالة تعاف، لترتفع نسبة التعافي إلى 80.2% من مجمل الإصابات المسجلة.