شكرا لقرائتكم خبر عن 692 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
سجّلت الكويت 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المصابين إلى 23267 حالة، بينما سُجلت ثلاث حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 175 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.
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