شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات جديدة بـ«كورونا» تؤجل فتح 100 مدرسة في سول والان نبدء بالتفاصيل

أجلت السلطات في سول إعادة فتح أكثر من مئة من المدارس ورياض الأطفال،اليوم الأربعاء، وسط تقارير عن انتشار فيروس كورونا في مجتمعات محلية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وذكر مكتب التعليم بالعاصمة سول إنه اعتبارا من العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، تم تأجيل فتح 111 من المدارس ورياض الأطفال حتى أوائل الشهر المقبل.

وبعد عودة طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الأسبوع الماضي، فإن طلاب الصف الثاني الثانوي وطلاب الصف الثالث في المدارس المتوسطة وطلاب الصف الأول والثاني بالمدارس الابتدائية ورياض الأطفال عادوا اليوم الأربعاء.