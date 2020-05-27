شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد الأقصى يستقبل المصلين الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت دائرة الأوقاف الاسلامية في مدينة القدس اليوم الأربعاء فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين اعتبارا من الأحد المقبل، مع مراعاة شروط السلامة الصحية في ظل أزمة "كورونا".
وأكدت دائرة الأوقاف، أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لعودة الوضع الطبيعي للمسجد بشكل تدريجي. وأشارت إلى أنها بدأت منذ ساعات الصباح بتنظيف وتعقيم ساحات ومصاطب وأروقة المسجد، تمهيدا لفتحه.
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