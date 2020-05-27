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شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال المتورط في حريق ستوديو للرسوم المتحركة في اليابان والان نبدء بالتفاصيل
قالت وسائل إعلام يابانية إن الشرطة اعتقلت اليوم الأربعاء رجلا يشتبه في أنه قتل 36 شخصا في شركة كيوتو للرسوم المتحركة في يوليو الماضي بعد أن أمضى 10 أشهر يتعافى في مستشفيين.
وكانت الشرطة أصدرت مذكرة اعتقال بحق شينجي أوبا آنذاك بتهمة إشعال الحريق لكنها لم تتمكن من استجوابه بعدما أصاب نفسه بحروق خطيرة.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الشرطة اعتقلت أوبا في مستشفى بكيوتو، حيث أقر بارتكاب الجريمة وجرى اقتياده لمقر الشرطة لمزيد من الاستجواب.
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