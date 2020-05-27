اخبار العالم

اعتقال المتورط في حريق ستوديو للرسوم المتحركة في اليابان 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال المتورط في حريق ستوديو للرسوم المتحركة في اليابان  والان نبدء بالتفاصيل

قالت وسائل إعلام يابانية إن الشرطة اعتقلت اليوم الأربعاء رجلا يشتبه في أنه قتل 36 شخصا في شركة كيوتو للرسوم المتحركة في يوليو الماضي بعد أن أمضى 10 أشهر يتعافى في مستشفيين.

وكانت الشرطة أصدرت مذكرة اعتقال بحق شينجي أوبا آنذاك بتهمة إشعال الحريق لكنها لم تتمكن من استجوابه بعدما أصاب نفسه بحروق خطيرة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الشرطة اعتقلت أوبا في مستشفى بكيوتو، حيث أقر بارتكاب الجريمة وجرى اقتياده لمقر الشرطة لمزيد من الاستجواب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال المتورط في حريق ستوديو للرسوم المتحركة في اليابان  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا