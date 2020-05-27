شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل 219 ألف إصابة بكورونا.. وإسبانيا 236 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا 219 ألفا و795 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء، بحسب بيانات مجمعة لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء. وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في فرنسا 28533 حالة، في حين تعافى 65997 شخصا من مرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس.

ووفقاً لبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في اسبانيا إلى 236 ألفا و259 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء، وبلغ عدد الوفيات في أسبانيا 27117 حالة، بينما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد19- الذى يسببه الفيروس إلى 150 ألفا و376 شخصا.