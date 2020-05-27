شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. مقتل شرطيين في هجوم على حاجز أمني والان نبدء بالتفاصيل

قُتل شرطيان باكستانيان إثر هجوم نفذه مسلحون مجهولون على حاجز أمني في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأوضح المتحدث باسم شرطة إسلام آباد اليوم أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار بشكل عشوائي على حاجز أمني في منطقة ترنول بإسلام آباد في وقت متأخر من الليلة الماضية مما أدى إلى مقتل شرطي على الفور، وإصابة آخر بجروح، حيث تم نقله إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة بعد ساعات.

وأضاف أن المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع، مشيراً إلى أن الشرطة بدأت التحقيقات لمعرفة دوافع الهجوم، والعناصر التي تقف وراءه.