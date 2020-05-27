شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: إصابات كورونا ترتفع إلى 230 ألفاً في الأسبوع الـ 16 والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 230 ألفا و555 حالة ، اليوم ، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا 32955 حالة، بينما تعافى حتى اليوم 144 ألفا و658 شخصا من مرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس.

ومر نحو 16 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا.