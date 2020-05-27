شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: إصابات كورونا ترتفع إلى 230 ألفاً في الأسبوع الـ 16 والان نبدء بالتفاصيل
ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 230 ألفا و555 حالة ، اليوم ، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا 32955 حالة، بينما تعافى حتى اليوم 144 ألفا و658 شخصا من مرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس.
ومر نحو 16 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا.
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