شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: تعافي 640 حالة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الكويت 640 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع عدد المتعافين إلى 7946 حالة. وسيتم نقل الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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